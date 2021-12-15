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Раскрыто место российской военной авиации в мире

World Air Forces 2022: Россия занимает второе место в мире по числу боевых самолетов

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия занимает второе место в мире после США по числу военных самолетов и вертолетов. Место российской военной авиации в мире раскрыто в справочнике World Air Forces 2022, издаваемом журналом FlightGlobal, сообщает ТАСС.

Согласно представленным данным, Россия располагает 4 173 военными летательными аппаратами (8 процентов от мирового парка военной авиации). Первое место занимают США с 13 246 военными самолетами и вертолетами (25 процентов), третье — Китай с 3285 военными летательными аппаратами (6 процентов).

Согласно World Air Forces 2022, по численности истребители четвертого поколения Су-27 и Су-30 российского производства (более тысячи единиц, или 7 процентов от общемирового парка истребителей) стали вторыми в мире, уступив место самолетам F-16 Fighting Falcon (более двух тысяч единиц, или 15 процентов) американского производства.

В декабре агентство Defense Express, ссылаясь на издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, раскрыло число боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в распоряжении Украины. В частности, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов).

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Иван Потапов
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