Агентство Defense Express, ссылаясь на издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, раскрыло число боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в распоряжении Украины.

Согласно опубликованным материалам, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов). Также Воздушные силы Украины располагают 15 вертолетами Ми-8.

Согласно World Air Forces 2022, украинская армия вооружена 54 вертолетами Ми-8 и 34 вертолетами Ми-24 (не считая учебно-тренировочных вертолетов).

В распоряжении украинского флота имеются 4 вертолета Ка-27, 1 вертолет Ка-226 и 4 вертолета Ми-14.

В октябре польское издание Defence24 заметило, что состояние украинского «бога войны» — артиллерии — оставляет желать лучшего. В публикации отмечаются неудовлетворительные условия хранения, обслуживания и ремонта артиллерии на украинских складах, приводящие к быстрой деградации техники. Defence24 подчеркивает, что Украина после распада СССР получила один из крупнейших и мощнейших в мире артиллерийских арсеналов, немалая часть которого была распродана.