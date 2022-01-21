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В США сравнили российские Су-35 с украинскими Су-27

Military Watch: российский Су-35 превосходит украинский Су-27 почти по всем показателям

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Наиболее важным преимуществом российского истребителя Су-35 перед украинским Су-27 является наличие у первого современной авионики. Сравнение самолетов приводит американское издание Military Watch.

В США утверждают, что радиолокационную станцию (РЛС), которая используется на украинском истребителе, достаточно просто заглушить, в отличие от РЛС «Ирбис-Э» российского самолета. Издание напоминает, что дальность обнаружения целей с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) три квадратных метра у Су-27 составляет 80 километров, тогда как у Су-35 — 400 километров.

Другими преимуществами российского самолета называются использование в его планере композитных материалов, позволяющих снизить радиолокационную заметность, а также наличие более мощного двигателя и современного ракетного вооружения. Издание уверяет, что почти по всем показателям Су-35 превосходит Су-27, поскольку создавался с учетом необходимости противодействия самолетам пятого поколения.

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В январе замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что в рамках проверки вопросов функционирования единой системы противовоздушной обороны (ПВО) Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 единиц Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С».

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Иван Потапов
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