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Россия перебазирует в Белоруссию Су-35, С-400 и «Панцирь-С»

Россия перебросит в Белоруссию истребители и системы ПВО

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа и будет включать переброску в Белоруссию истребителей и систем противовоздушной обороны (ПВО), передает «Интерфакс» заявление замминистра обороны России Александра Фомина.

Первый этап проверки намечен на 9 февраля. В ходе этого планируется, в частности, провести передислокацию войск и в короткие сроки создать группировки войск на разных направлениях.

«Также в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С"», — добавил Фомин.

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На втором этапе, намеченном на 10-20 февраля, «будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения».

Согласно Минобороны Белоруссии, подразделения Вооруженных сил России уже начали прибывать для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства.

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Иван Потапов
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