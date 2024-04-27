160 черных дельфинов выбросились на пляж в одной стране

ABC: в Австралии спасли 100 выбросившихся на берег черных дельфинов

В Австралии биологам и волонтерам удалось спасти около сотни гринд, оказавшихся берегу в штате Западная Австралия. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Около 160 гринд, которых также называют черными дельфинами, попали на мелководье пляжа в районе города Дансборо утром в четверг, 25 апреля. Однако сотрудники официальных зоозащитных организаций страны и волонтеры быстро прибыли на место происшествия и начать оказывать помощь животным.

В результате более сотни гринд удалось вернуть в океан — они успешно отошли от берега. Спасти не удалось около тридцати животных. Тем не менее, подобный результат назвали очень хорошим, так как обычно при массовом выбрасывании морских млекопитающих на берег люди помочь им не успевают.

Несмотря на успех спасательной операции, ученые не считают инцидент исчерпанным. В пятницу, 26 апреля, на берегу оказался один детеныш гринды. Позже в океане рядом с местом происшествия была замечено несколько групп животных. Зоозащитники и представители властей в течение всего дня отгоняли их от берега. Специалисты опасаются, что спасенные черные дельфины могут снова вернуться.

Важной частью спасательных мероприятий было удаление туш животных с пляжа. Как рассказал морской биолог Джошуа Смит из Университета Мердока, из-за крепких социальных связей дельфины могут броситься на выручку оказавшимся на берегу сородичам и тоже застрять на мелководье.

Гринды — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина особи варьируется от 3,6 до 8,5 метра, а средний вес составляет 800 килограммов. У этих животных очень крепкие социальные связи, а их группы могут составлять до 100 особей. На английском языке гринд называют pilot whale (кит-пилот), так как группой всегда управляет один ведущий. Именно это, по мнению специалистов, может приводить к их массовым выбрасываниям на берег, если лидер заболел или совершил ошибку.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года в Австралии 34 черных дельфина выбросились на берег. Животных обнаружили на острове Тасмания.

