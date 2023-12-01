34 черных дельфина выбросились на берег в одной стране

В Австралии 34 черных дельфина выбросились на пляж

В Австралии местный житель обнаружил 34 гринды, которые выбросились на берег острова Тасмания на юго-востоке страны. Об этом сообщает News.com.au.

Животных обнаружил 34-летний туристический гид Крис Теобальд в среду, 29 ноября. Он совершал тренировочное плавание на лодке с коллегой Робом Пенникоттом, когда заметил гринд, которых также называют черными дельфинами, на мелководье. Ранее сын Пенникотта рассказал ему, что видел в том же районе одно животное около пляжа Брайанс.

«Мой сын Ноа прислал мне фото и сообщил об этом в береговую службу Тасмании, потому что первый дельфин плавал на мелководье и представлял опасность для яхт», — рассказал мужчина.

Позже на побережье было обнаружено 34 туши взрослых особей и детенышей. Теобальд предположил, что гринды выбросились на берег из-за ошибки ведущего группы. «Крепкие социальные связи могут привести к тому, что стадо, следовавшее за больным или дезориентированным вожаком, попало в беду», — объяснил он. Австралиец также добавил, что спасти не удалось ни одно животное. Это может указывать на то, что они все были чем-то больны.

Гринды — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина особи варьируется от 3,6 до 8,5 метра, а средний вес составляет 800 килограммов. У этих животных очень крепкие социальные связи, а их группы могут составлять до 100 особей. На английском языке гринд называют pilot whale (кит-пилот), так как группой всегда управляет один ведущий. Именно это, по мнению специалистов, может приводить к их массовым выбрасываниям на берег, если лидер заболел или совершил ошибку.

В июле 43 черных дельфина выбросились на берег и отказались возвращаться в воду в штате Западная Австралия. Ветеринары приняли решение усыпить животных.