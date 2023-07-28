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19:09, 28 июля 2023Из жизни

43 черных дельфина выбросились на берег и отказались возвращаться в воду

Insider: в Австралии усыпили 43 выбросившихся на берег черных дельфина

Фото: Andrija Ilic / Reuters

Ветеринары в австралийском штате Западная Австралия усыпили 43 гринды, которые выбросились на берег и отказались возвращаться в океан. Об этом сообщает Insider.

43 гринды, также известные как черные дельфины, два дня находились на мелководье. Спасатели пытались вернуть их в воду, но морские животные снова и снова выбрасывались на берег.

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Ветеринары все это время наблюдали за состоянием животных. В итоге сотрудники Службы охраны парков и дикой природы Западной Австралии приняли непростое решение и провели эвтаназию, придя к выводу, что так гринды будут меньше страдать. Решение было сложным для всех участников спасательной операции, но благосостояние морских млекопитающих стало решающим фактором.

Впоследствии туши гринд убрали с пляжа.

Ученые до сих пор не могут точно сказать, почему гринды оказались на мелководье. Возможно, они пытались избежать встречи с хищником, например косаткой, или следовали за заблудившимся членом стаи.

Гринды — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина особи варьируется от 3,6 до 8,5 метра, а средний вес составляет 800 килограммов.

Ранее сообщалось, что у западного побережья штата Тасмания, Австралия, обнаружили 200 выбросившихся на берег гринд, также известных как черные дельфины. Многие животные были живы на момент обнаружения.

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    Алиса Дмитриева
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