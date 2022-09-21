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200 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии

200 черных дельфинов-гринд выбросились на берег у западного побережья Тасмании

Фото: Huon Aquaculture / Getty Images

У западного побережья штата Тасмания, Австралия, обнаружили 200 выбросившихся на берег гринд, также известных как черные дельфины. Об этом сообщает CNN.

По данным Службы парков и дикой природы Тасмании, многие животные были живы на момент обнаружения. На месте происшествия находятся эксперты, которые оценивают ситуацию и разрабатывают план действий.

Массовые выбросы китов и дельфинов на берег озадачивали ученых на протяжении десятилетий. Подобные инциденты периодически случаются у берегов Тасмании. 19 сентября на берег выбросились 14 кашалотов, все животные погибли. В 2020 году на пляжах островного штата обнаружили не менее 270 черных дельфинов, часть из которых удалось спасти.

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Гринды — род морских млекопитающих из семейства дельфиновых. Длина особи варьируется от 3,6 до 8,5 метра, а средний вес составляет 800 килограммов.

Ранее сообщалось, что на побережье австралийского острова Тасмания выбросились 24 кашалота. Причина, по которой кашалоты и другие морские млекопитающие выбрасываются на берег, достоверно не установлена.

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Евгения Черкасова
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