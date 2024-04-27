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17:34, 27 апреля 2024Ценности

Прозрачные наряды и платья из СССР стали трендом в 2024 году

СDEK.Shopping: прозрачные наряды и платья из СССР стали трендом в 2024 году

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Россиянам перечислили главные тренды прошлого, которые вернутся в моду в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова.

В первую очередь эксперт обратила внимание на популярность нарядов из прозрачных тканей. Подобные образы представил на своем показе креативный директор бренда Saint Laurent Энтони Ваккарело. Кроме того, полуобнаженной регулярно появляется на публике жена рэпера Канье Уэста, архитектор Бьянка Цензори, которая предпочитает выходить в свет в одних колготках.

Собеседница издания указала и на тенденцию к платьям из СССР. «Сейчас тренд можно воссоздать в виде строгого женственного платья-миди, твидового мини или романтичного образа из прошлого с воланами и воротничком. В любом случае не бойтесь экспериментировать, загляните в бабушкин шкаф, сочетайте старые тренды с новыми», — пояснила она.

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По словам Поповой, актуальность обрел и тренд начала «нулевых» — капюшон. В частности, в моду вернулись топы и платья с упомянутой деталью. Подобные предметы гардероба замечены в коллекциях как люксовых марок, таких как Alaia и Alberta Ferretti, так и массмаркетовых — Lime, Zara и Mango.

Капри, которые изначально стали популярны благодаря сериалу «Секс в большом городе», также назвали трендом 2024 года. «Сейчас курс на капри указали супермодели Белла Хадид и Кейт Мосс. Это могут быть и легинсы-капри, надетые вместе с толстовкой, и какие-то оригинальные варианты с перьями. Но самые трендовые образы можно собрать из джинсовых капри, моделей в винтажную клетку или в костюмно-офисном стиле», — уточнила специалистка.

Ранее в апреле был назван самый популярный модный бренд в мире. Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, заявили, что рейтинг возглавила итальянская марка Miu Miu.

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      Карина Черных
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