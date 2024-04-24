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15:25, 24 апреля 2024Ценности

Назван самый популярный модный бренд в мире

Платформа Lyst назвала Miu Miu самым популярным модным брендом в мире

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самый популярный модный бренд в мире в первом квартале 2024 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте.

Так, данный рейтинг возглавил итальянский бренд Miu Miu, потеснив с первой строки на вторую марку Prada, которой он принадлежит. За упомянутый период лидер списка выпустил коллекцию одежды из переработанного денима и представил результат сотрудничества с компаниями New Balance и Church’s.

В свою очередь, третью позицию занял Loewe, а на четвертой и пятой расположились Bottega Veneta и Saint Laurent.

В феврале стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале назвал россиянкам самые популярные туфли в 2024 году.

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      Алина Гостева
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