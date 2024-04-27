Названы регионы России с самым дешевым шашлыком

ЦСР назвал регионами России с наиболее дешевым шашлыком Адыгею и Курскую область

Самым дешевым в России шашлык из мяса птицы и баранины оказался в Адыгее (863 и 2293 рубля соответственно), а из свинины — в Курской области (1336 рубля), следует из подсчетов Центра стратегических разработок (ЦСР), с которыми ознакомились в РИА Новости.

При этом в той же Адыгее порция свиного шашлыка, приготовленная для восьми человек, будет всего на 10 рублей дороже (1346 рублей). Также недорогим назвали куриный шашлык из Тамбовской области (912 рублей) и Мордовии (941 рубль), а приготовленный из баранины — в Новосибирской и Омской областях (2337 и 2381 рубль).

Шашлык из белой рыбы ожидаемо оказался наиболее бюджетным в восточных регионах РФ — в Камчатском крае его указанный объем обойдется в 629 рублей, в Бурятии в 661 рубль и в Магаданской области в 646 рублей. А наиболее доступным вегетарианским вариантом шашлыка из грибов могут похвастаться Белгородская (794 рубля) и Тамбовская области (882 рубля), а также Севастополь (884 рубля).

Ранее врач напомнил россиянам, что порция шашлыка не должна превышать 150 граммов. При этом, чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть, а также стоит внимательно отнестись к соусам, поскольку в них может содержаться много соли и сахара.