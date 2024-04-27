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17:31, 27 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве прошел митинг за демобилизацию военных

В Киеве родственники военных провели митинг за демобилизацию военнослужащих

Фото: Unsplash

В Киеве у здания Киевской городской государственной администрации прошел митинг за демобилизацию военных, служащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В демонстрации участвовали родственники мобилизованных военных, а также члены семей попавших в плен военнослужащих с требованием возобновить обмен пленными.

20 апреля на площади Независимости в Киеве также проходил митинг с требованием демобилизовать военных, находящихся в зоне боевых действий более 18 месяцев. Демонстрации со схожими требованиями проходили во Львове, Одессе и Сумах.

Ранее украинские чиновники признали, что проводить дальнейшую мобилизацию становится все сложнее. По их словам, мужчины бегут с Украины или пытаются попасть в подразделения с легкими условиями службы.

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      Илья Таксюр
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