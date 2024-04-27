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15:57, 27 апреля 2024Бывший СССР

Украинские чиновники признали сложность дальнейшей мобилизации

Guardian: украинские чиновники признали сложность дальнейшей мобилизации

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Дальнейшая мобилизация большого числа людей на Украине для отправки на фронт становится все более сложной задачей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

Собеседники издания в частном порядке признали, что мобилизация большего количества людей для участия в боевых действиях становится сложной задачей. Отмечается, что украинские мужчины все чаще либо бегут из страны, либо выбирают подразделения с относительно легкими условиями службы.

«Такие дисбалансы в вооружении, вызванные длительным перерывом в военной помощи США и медленным развитием европейского производства оружия, начали влиять на моральный дух украинцев», — подчеркивает издание. Журналисты констатируют, что Украине необходимо уже сейчас восполнять растущие потери на фронте.

Ранее командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса рассказал о нехватке живой силы в армии. Как заявил офицер, ВСУ быстро теряют людей, имеющих тренировку и опыт.

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      Юрий Леонов
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