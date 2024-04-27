Guardian: украинские чиновники признали сложность дальнейшей мобилизации

Дальнейшая мобилизация большого числа людей на Украине для отправки на фронт становится все более сложной задачей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

Собеседники издания в частном порядке признали, что мобилизация большего количества людей для участия в боевых действиях становится сложной задачей. Отмечается, что украинские мужчины все чаще либо бегут из страны, либо выбирают подразделения с относительно легкими условиями службы.

«Такие дисбалансы в вооружении, вызванные длительным перерывом в военной помощи США и медленным развитием европейского производства оружия, начали влиять на моральный дух украинцев», — подчеркивает издание. Журналисты констатируют, что Украине необходимо уже сейчас восполнять растущие потери на фронте.

Ранее командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса рассказал о нехватке живой силы в армии. Как заявил офицер, ВСУ быстро теряют людей, имеющих тренировку и опыт.