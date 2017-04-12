Косачев усомнился в адекватности властей США после слов Спайсера о Гитлере

Упоминание официальным представителем Белого дома нацистского лидера Адольфа Гитлера в контексте сравнения с президентом Сирии Башаром Асадом заставляет усомниться в адекватности администрации США. Такое мнение глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал на своей странице в Facebook в среду, 12 апреля.

«Когда в Вашингтоне говорят о том, что "даже Гитлер не использовал химическое оружие", или, например, предлагают России обменять поддержку Асада на членство в G7, в геометрической прогрессии усиливаются сомнения в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что США располагает крупнейшим военным арсеналом, при этом создает угрозу всему международными сообществу своими действиями. «Трудно избавиться от ощущения ужаса, когда читаешь сообщение о том, что [президент США Дональд] Трамп послал армаду к берегам КНДР, ядерного государства, на секундочку», — отметил парламентарий.

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По его мнению, «показная независимость» Трампа не оправдала себя. Он предположил, что не только в России, но и в Европе приходит понимание, что «с нынешней Америкой мир получил не очередное "избавление от проблем", а все усиливающуюся и доселе неизведанную головную боль».

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома в ходе брифинга заявил, что даже Гитлер не опускался до использования химоружия. Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, он пояснил, что фюрер не использовал его против своих людей «таким же образом», как это якобы делает сирийский лидер.

В ночь на 7 апреля по приказу Трампа был нанесен удар 59 крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который использовали сирийские правительственные силы. Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химоружие в провинции Идлиб.