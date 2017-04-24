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Абэ и Трамп условились работать над сдерживанием КНДР

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Синдзо Абэ, Дональд Трамп
Синдзо Абэ, Дональд Трамп

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп согласились поддерживать тесные контакты по вопросу Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы японского кабинета.

По словам Абэ, стороны будут требовать от Пхеньяна сдержанности, поскольку напряженность в регионе повышается.

Абэ рассказал журналистам после телефонного разговора с Трампом, что он высоко оценил позицию лидера США, показывающую, что рассматриваются все варианты, когда речь идет о Северной Корее.

В воскресенье, 23 апреля, сообщалось, что морские силы самообороны Японии объявили о начале совместных учений с авианосной ударной группой (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» в Тихом океане.

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.

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