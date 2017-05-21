СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты неизвестной модификации

Северная Корея в воскресенье, 21 мая, запустила ракету неизвестной модификации. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пуск был осуществлен из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо, ракета (по предварительным данным, баллистическая) пролетела около 500 километров.

В связи с этим президент республики Мун Джэин созывает Совет национальной безопасности страны.

«Ёнхап» отмечает, что сегодняшний запуск стал восьмым испытанием ракет, которое Пхеньян проводит в этом году.

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Предыдущее испытание баллистической ракеты Северная Корея провела 29 апреля, однако, по данным США, оно оказалось неудачным. До этого пуск ракеты производился 14 апреля, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Вашингтон демонстрирует резкое недовольство продолжающейся реализацией Северной Кореей программ по созданию баллистических ракет и ядерного оружия. Так, 28 апреля президент США Дональд Трамп заявил о возможности серьезного конфликта с КНДР. Тогда же КНР призвала Северную Корею воздержаться от дальнейших испытаний ядерных и ракетных технологий, а также предостерегла остальные страны от использования силы против Пхеньяна.