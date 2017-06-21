Трамп заявил о тщетности попыток Китая повлиять на КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Китая повлиять на Северную Корею закончились ничем. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Я высоко ценю усилия председателя [КНР] Си Цзиньпина по Северной Корее, но они не сработали.По крайней мере я знаю, что Китай пытался», — посетовал Трамп.

20 июня сообщалось, что Соединенные Штаты оставили за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые предположительно оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках. Об этом заявила помощник госсекретаря по делам Восточной Азии Сьюзан Торнтон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пояснил, что Вашингтон обращался с просьбой к Пекину надавить на Пхеньян, заставив его отказаться от ядерной программы. «Президент [США Дональд] Трамп объяснил председателю КНР Си Цзиньпину, что если Китай не примет меры, то мы будем поступать так, как считаем нужным», — отметил глава американского Госдепа.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.