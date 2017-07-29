США и Южная Корея провели учебные пуски ракет в ответ на испытание в КНДР

США и Южная Корея провели учебные пуски баллистических ракет после запуска ракеты в КНДР. Об этом заявил журналистам представитель Пентагона, передает Reuters.

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По утверждению военного, ракеты были пущены в территориальные воды Южной Кореи. В учениях были задействованы южнокорейские ракеты Hyunmoo II, а также американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System). Аналогичные шаги были предприняты и после предыдущего ракетного испытания в КНДР 5 июля.

Практически одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделает все возможное для защиты себя и своих союзников в регионе.

Ранее 28 июля японские СМИ сообщили о пуске очередной ракеты в КНДР. Позднее в Минобороны России заявили, что отследили параметры полета снаряда. По данным оборонного ведомства, баллистический снаряд средней дальности был запущен в направлении от границ России и не представлял опасности. Ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

8 июля Трамп пообещал «так или иначе» решить ситуацию с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.