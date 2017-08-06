Небензя рассказал о готовности России решать международные проблемы вместе с США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон не являются заложниками двусторонних отношений в Совете Безопасности ООН, когда речь идет о важных международных вопросах. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает РИА Новости.

«Как я говорил ранее, мы работаем вместе над вопросами, которые являются важными для международного сообщества. Мы не заложники наших отношений — мы должны работать вместе над вопросами, которые намного более важны, чем наши двусторонние отношения», — сказал Небензя.

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По его мнению, принятая Совбезом в субботу резолюция о расширении санкций против КНДР — «крепкая». Небензя добавил, что для России неприемлема как ядерная и ракетная программы Северной Кореи, так и военное решение этой проблемы.

«Нам необходимы политический и дипломатический диалог, нам нужна стратегия по КНДР», — заключил дипломат.

Ранее в субботу Небензя заявил о том, что Москва призывает Северную Корею к сворачиванию ракетной и ядерной программ и возвращению к режиму нераспространения ядерного оружия. Также Москва призывает Пхеньян присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия.

В тот же день Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.