Космическое агентство Украины отказалось признать утечку секретных данных в КНДР

Исполняющий обязанности главы украинского государственного космического агентства Юрий Радченко усомнился в том, что граждане КНДР, осужденные на Украине за шпионаж в 2012 году, могли передать на родину какие-то важные данные. Так он отреагировал на информацию СМИ о возможном попадании технологий с украинского завода «Южмаш» в руки Пхеньяна, сообщает РИА Новости во вторник, 15 августа.

«Я думаю, что никаких опасений по этому поводу нет, потому что даже та информация, которую они [северокорейские агенты] теоретически могли получить, строго контролировалась нашими силовыми структурами. Не думаю, что есть риск утечки какой-то важной для нашей страны информации», — сказал Радченко.

Ранее 15 августа генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев выразил уверенность в том, что никто из сотрудников бюро не оказывал помощи в создании двигателя ракеты в КНДР. «Двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать», — сказал он.

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При этом днем ранее источник в «Южмаше» припомнил, что несколько лет назад Северная Корея пыталась выкрасть у предприятия документацию межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М «Сатана».

14 августа в статье The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщалось, что на новейших баллистических ракетах, испытанных Северной Кореей в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с «Южмаша».

О задержании шпионов из КНДР на Украине сообщалось в 2011 году. Они подозревались в сборе секретных сведений о ракетном топливе. При этом данные о вынесенном им приговоре появились в СМИ только сейчас. Так, «РИА Новости Украина» сообщает, что в 2012 году двое агентов, работавших в торговом представительстве КНДР в Белоруссии, были признаны виновными в шпионаже и получили по восемь лет лишения свободы.