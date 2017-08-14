На Украине допустили возможность нелегальной передачи ракетных технологий КНДР

Северная Корея пыталась выкрасть документацию межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М «Сатана» в украинском конструкторском бюро (КБ) «Южное». Об этом рассказал бывший сотрудник КБ, передает в понедельник, 14 августа, «Страна».

«Несколько лет назад был грандиозный скандал, связанный с тем, что северокорейские инженеры пытались выкрасть в КБ конструкторскую документацию. Но это вскрылось и инженеров тогда задержали, документацию вернули. Но я не исключаю, что интересующая их документация вполне могла позже оказаться в КНДР», — отметил источник.

Бывший сотрудник КБ Южное высказал мнение, что у Пхеньяна «нет таких огромных денег на собственные разработки, потому им гораздо дешевле было найти подход к украинской стороне, естественно неофициальный».

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Ранее в тот же день украинская корпорация «Южмаш» официально опровергла информацию о поставках ракетных двигателей для межконтинентальных баллистических ракет КНДР. «"Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются», — отмечалось в сообщении.

Также 14 августа в статье The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщалось, что на новейших баллистических ракетах, испытанных Северной Кореей в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».

«Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос — сколько изделий заполучила КНДР и помогают ли ей украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», — высказал мнение эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман.

Неделей ранее Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане.

