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Ким Чен Ын ответил на попытки «задушить корейский народ»

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Строительство туристического комплекса «Вонсан-Калма» — серьезный ответ силам, которые пытаются задушить корейский народ с помощью санкций и блокады. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает «Интерфакс».

По его словам, создание прибрежного туристического района в такое тяжелое для страны время станет «еще одной демонстрацией всему миру единства партии, армии и народа». Северокорейский лидер также отметил, что сам комплекс будет замечательным подарком людям.

Международные санкции в отношении КНДР впервые были введены в 2006 году на уровне ООН. В 2016 году США установили наиболее серьезные ограничения, под которые попадают любые люди или компании, сотрудничающие с Пхеньяном. Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена снимать санкции до полного ядерного разоружения КНДР.

В июне в Сингапуре состоялся первый саммит, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам встречи хозяин Белого дома заявил, что подписан «подробный документ» и очень быстро начнется денуклеаризация Корейского полуострова.

В Кремле встречу Ким Чен Ына и Трампа оценили высоко. Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря ей появились перспективы для мирного урегулирования ситуации с КНДР политико-дипломатическими способами.

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