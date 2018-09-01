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Баллистические ракеты КНДР «спрятались» от спутников США

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Спутники зафиксировали подготовку военного парада в КНДР по случаю 70-летия основания страны. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на команду Института международных исследований Миддлбери, проанализировавшую спутниковые снимки, сделанные Planet Lab.

Празднество запланировано на 9 сентября. Однако собеседники агентства отмечают, что пока нет никаких признаков, что Пхеньян продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые, как считается, способны достигать континентальной части США.

На снимках от 22 августа видны лишь танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы ракеты и ракетные пусковые установки.

Первый в истории двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня в Сингапуре. Стороны договорились, что Пхеньян начнет работу над полной денуклеаризацией КНДР. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил о согласии прекратить «военные игры» на Корейском полуострове. Однако 28 августа Вашингтон сообщил, что полностью останавливать проведение совместных военных учений с Южной Кореей не планировалось.

США усилили санкционное давление на Пхеньян в 2016 году. Американские политики ставили условием снятия ограничений полное ядерное разоружение КНДР.

Planet Labs — частная американская компания.

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