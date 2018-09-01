Баллистические ракеты КНДР «спрятались» от спутников США

Спутники зафиксировали подготовку военного парада в КНДР по случаю 70-летия основания страны. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на команду Института международных исследований Миддлбери, проанализировавшую спутниковые снимки, сделанные Planet Lab.

Празднество запланировано на 9 сентября. Однако собеседники агентства отмечают, что пока нет никаких признаков, что Пхеньян продемонстрирует на параде межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые, как считается, способны достигать континентальной части США.

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На снимках от 22 августа видны лишь танки, самоходная артиллерия, бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы ракеты и ракетные пусковые установки.

Первый в истории двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня в Сингапуре. Стороны договорились, что Пхеньян начнет работу над полной денуклеаризацией КНДР. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил о согласии прекратить «военные игры» на Корейском полуострове. Однако 28 августа Вашингтон сообщил, что полностью останавливать проведение совместных военных учений с Южной Кореей не планировалось.

США усилили санкционное давление на Пхеньян в 2016 году. Американские политики ставили условием снятия ограничений полное ядерное разоружение КНДР.

Planet Labs — частная американская компания.

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