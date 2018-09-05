На разминирование границы между Северной и Южной Кореей уйдут сотни лет

Южнокорейские военные подсчитали, сколько лет уйдет на разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею, сообщает KBS World Radio.
По словам представителя сухопутных войск страны, на устранение всех мин может уйти 200 лет. Отмечается, что такое время понадобится, даже если к операции привлекут все 11 инженерных подразделений, служащих на границе.
В связи с этим в рамках подготовки к совместным мирным проектам необходимо создать специальный центр по уничтожению мин, говорится в сообщении. Чтобы ускорить процесс, предлагается использовать новые технологии, в частности дроны и системы дистанционного уничтожения мин.
В августе сообщалось, что лидеры Северной и Южной Кореи могут встретиться в сентябре.
В случае если встреча состоится, она станет третьей для Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. 27 апреля они провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Лидеры подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.
В мае сообщалось об их второй встрече. О переговорах объявили только после их проведения.