На разминирование границы между Северной и Южной Кореей уйдут сотни лет

Южнокорейские военные подсчитали, сколько лет уйдет на разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею, сообщает KBS World Radio.

По словам представителя сухопутных войск страны, на устранение всех мин может уйти 200 лет. Отмечается, что такое время понадобится, даже если к операции привлекут все 11 инженерных подразделений, служащих на границе.

В связи с этим в рамках подготовки к совместным мирным проектам необходимо создать специальный центр по уничтожению мин, говорится в сообщении. Чтобы ускорить процесс, предлагается использовать новые технологии, в частности дроны и системы дистанционного уничтожения мин.

В августе сообщалось, что лидеры Северной и Южной Кореи могут встретиться в сентябре.

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В случае если встреча состоится, она станет третьей для Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. 27 апреля они провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Лидеры подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В мае сообщалось об их второй встрече. О переговорах объявили только после их проведения.

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