Объявлено о новой встрече лидеров Северной и Южной Кореи

Новая встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоится в сентябре. Об этой сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на совместное заявление Сеула и Пхеньяна.

Как отмечается, договоренность была достигнута на переговорах на высоком уровне, прошедших на северокорейской стороне демилитаризованной зоны Пханмунджом. Точная дата саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина пока неизвестна.

«Мы договорились провести межкорейский саммит в сентябре в Пхеньяне», — говорится в заявлении. В документе также отмечается, что стороны изучили ситуацию с осуществлением договоренностей, закрепленных в декларации по итогам первой встречи лидеров двух стран.

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В случае, если встреча состоится, она станет третьей для Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. 27 апреля они провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Лидеры подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В мае сообщалось об их второй встрече. О переговорах объявили только после их проведения.

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