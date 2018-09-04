Корейцы заметили пропажу Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике уже полмесяца. Об этом пишет во вторник, 4 сентября, южнокорейское агентство «Ёнхап».

Как отмечается, за конец июля и первую половину августа он посетил 30 разных предприятий по всей стране, раздавая чиновникам указания для стимулирования экономического развития. Однако уже 15 дней государственные СМИ КНДР ничего не сообщали о действиях Ким Чен Ына.

В последний раз о нем сообщалось 21 августа. В тот день северокорейский лидер побывал на фабрике медицинского оборудования и присутствовал на похоронах бывшего министра Народных вооруженных сил Ким Ён Чхуна.

«Ёнхап» отмечает, что отсутствие Ким Чен Ына привлекает внимание в свете предстоящей 9 сентября 70-й годовщины основания КНДР. Наблюдатели предполагают, что он мог сконцентрироваться на внешнеполитических стратегиях из-за зашедших в тупик переговоров с США.

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Ранее в этом году северокорейский лидер уже несколько раз исчезал подобным образом, пишет агентство. Он не появлялся на публике в течение 18 дней перед встречей с южнокорейскими посланниками 5 марта, а затем пропадал до 25 марта перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Ранее в сентябре сообщалось, что Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Отмечалось, что он направил телеграмму.

В августе лидер КНДР во время посещения стройки в уезде Самчжиён заявил, что жители КНДР преодолевают давление на страну извне и «пишут историю чудес».

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