Ким Чен Ын выразил соболезнования родным Кобзона

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на гражданской панихиде, передает ТАСС.

«Поступило множество телеграмм, телеграммы идут со всех концов России, из разных стран», — сказал он.

Также Швыдкой упомянул, что соболезнования семье певца принес президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Гражданская панихида проходит в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Ее уже посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава государства возложил цветы к гробу и несколько минут простоял, склонив голову, а затем сел рядом с вдовой Кобзона Нинель и некоторое время побеседовал с ней и другими сочувствующими. Глава правительства также возложил цветы к гробу певца и почтил его память, склонив голову, после чего кратко поговорил с вдовой и покинул зал.

Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он 15 лет боролся с заболеванием. Он будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы 2 сентября рядом с могилой его матери.

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