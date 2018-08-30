Наследство Кобзона оценили почти в миллиард

Эстрадный певец Иосиф Кобзон, скончавшийся от продолжительной болезни, оставил своим детям и внукам наследство стоимостью почти миллиард рублей. Об этом сообщает Super.ru.

Артисту, в частности, принадлежит участок площадью два гектара в подмосковном поселке Баковка. На нем расположены шесть построек: три жилых дома общей площадью 1223 квадратных метра, гостевой дом (568 квадратных метров), дом охраны (417 квадратных метров) и хозблок (191 квадратный метр). Стоимость всей резиденции оценивается в 400 миллионов рублей.

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Также в собственности Кобзона находится двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 квадратный метр — его стоимость оценивается в полмиллиарда рублей. Кроме того, у певца был автомобиль Mercedes Maybach стоимостью более 10 миллионов рублей.

Наследники первой очереди — вдова артиста Нинель, сын Андрей и дочь Наталья. Также у Кобзона остались 10 внуков.

Народный артист СССР умер в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Певец лечился от онкологии 15 лет.

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