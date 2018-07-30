Пресс-секретарь Кобзона рассказала о состоянии певца

Народный артист СССР Иосиф Кобзон находится в стабильном состоянии. Об этом в понедельник, 30 июля, РИА Новости сообщила его пресс-секретарь Варвара Виноградова.

По ее словам, никаких изменений в худшую сторону нет.

В субботу сестра депутата Госдумы и эстрадного певца Гелена Кандель опровергла информацию о том, что артист находится в коме.

26 июля источник в Госдуме сообщил, что Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии. Ранее в тот же день стало известно о том, что артист попал в больницу. Его супруга Нинель Кобзон также заявила, что госпитализация была запланирована.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, у него удалили мочевой пузырь.

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