В семье Кобзона рассказали о состоянии певца

Сестра депутата Госдумы и эстрадного певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель в беседе с телеканалом RT опровергла информацию о том, что артист находится в коме.

По ее словам, Кобзон сидит и пьет кофе с супругой и медсестрой. «Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — поведала Кандель.

Также сестра Кобзона подчеркнула, что артист находится на плановом лечении. «Ему положено это лечение из-за его болезни… Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?» — указала Кандель.

Ранее в субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Иосиф Кобзон впал в кому. По информации канала, состояние певца в ночь на 28 июля резко ухудшилось.

В пятницу, 27 июля, РЕН ТВ сообщил, что Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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