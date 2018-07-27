Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания

Депутата Госдумы и эстрадного певца Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон. Источник РИА Новости в Госдуме заявил, что депутат находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

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