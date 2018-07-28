Депутат Госдумы и эстрадный певец Иосиф Кобзон впал в кому. Об этом в субботу, 28 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечается, состояние Кобзона в ночь на субботу резко ухудшилось.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

В тот же день пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон. Источник РИА Новости в Госдуме заявил, что депутат находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

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