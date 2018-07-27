Раскрыты подробности состояния Кобзона

Сообщения о том, что состояние депутата Госдумы России и певца Иосифа Кобзона резко ухудшилось, не соответствует действительности. Об этом телеканалу «360» в пятницу, 27 июля, сообщила пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова.

Представительница Кобзона также опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что певца якобы перевели в реанимационное отделение.

«Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет», — подчеркнула Виноградова.

26 июля источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии. Ранее в тот же день стало известно о том, что артист попал в больницу. Его супруга Нинель Кобзон также заявила, что госпитализация была запланирована.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, у него удалили мочевой пузырь.

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