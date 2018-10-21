Трамп похвастался «любовными посланиями» Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Post похвастался письмами, которые получил от лидера КНДР Ким Чен Ына. Интервью вышло в печатной версии издания в воскресенье, 21 октября. Выдержки приводит ТАСС.

Газета подчеркивает, что во время разговора американский лидер сам спонтанно перешел к обсуждению ситуации на Корейском полуострове и начал рассказывать о корреспонденции, полученной из Пхеньяна.

«Я покажу вам письма. Они похожи на любовные послания», — сказал Трамп. Он пожаловался, что его политику в отношении КНДР критикуют СМИ, а письма назвал подтверждением продуктивных отношений с северокорейской стороной. Также президент пошутил, что «влюблен» в Ким Чен Ына.

Washington Post не уточняет, о каких конкретно письмах идет речь, были ли они уже опубликованы или только готовятся к публикации.

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Известно о двух письмах, которые Ким Чен Ын прислал Трампу. Первое было было датировано 6 июля, в нем северокорейский лидер назвал подписанное в Сингапуре соглашение началом значимого пути. Второе письмо доставили в Вашингтон 1 августа. Его содержание не раскрывалось, однако пресс-секретарь Белого дома сообщила, что «продолжающийся обмен письмами между двумя лидерами направлен на развитие договоренностей после встречи в Сингапуре».

Лидеры США и КНДР провели первый двусторонний саммит в Сингапуре 12 июня. Они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

Однако уже 7 июля Пхеньян раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с госсекретарем США Майком Помпео. Северокорейский МИД назвал требования Вашингтона «грабительскими», заявил об угрозе потери доверия между странами и обвинил представителя американской администрации в «предательстве духа сингапурского саммита». КНДР не устроило, что США хотят контролировать весь процесс ядерного разоружения и не готовы предложить что-то взамен. В свою очередь, Помпео публично охарактеризовал переговоры как успешные.

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