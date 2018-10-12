Ким Чен Ын передал «теплый привет» Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 70-летнего юбилея дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В телеграмме содержится «теплый привет» российскому президенту и народу. «Отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ, уготовленные предыдущими руководителями, беспрестанно укреплялись и развивались на принципах взаимного уважения, добрососедства и взаимного благоприятствования, и такая традиция неизменно продолжается в соответствии с требованием новой эпохи», — говорится в ней.

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Также Ким Чен Ын пишет, что он «уверен в том, что стратегические и традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ, имеющие 70-летнюю историю, будут продолжительно, конструктивно и непрерывно развиваться в соответствии с требованием новой эпохи и с интересами народов двух стран».

Северокорейский лидер пожелал Путину «больших успехов в ответственной работе по построению могучей России и осуществлению международной справедливости», а российскому народу — «блага и процветания».

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