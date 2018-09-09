Раскрыто содержание послания Путина Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 70-й годовщины создания КНДР пожелал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну здоровья и успехов. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Путин выразил уверенность, что Северная Корея и Россия будут конструктивно сотрудничать в различных сферах. «С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», — сообщил российский лидер.

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Ранее 8 сентября сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Пхеньян и проводит встречу с Ким Чен Ыном. Она рассказала, что передаст северокорейскому лидеру послание от Владимира Путина, однако не уточнила, что сказано в сообщении.

1 июня в ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и министра иностранных дел Сергея Лаврова была достигнута договоренность о встрече глав российского и северокорейского государств.

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