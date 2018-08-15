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Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время

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Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подтвердил готовность встретиться. Об этом сообщило северокорейское новостное агентство ЦТАК, передает РИА Новости.

«Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы» — говорится в послании Путина Киму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства.

«Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов», — добавил Путин.

1 июня в ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и министра иностранных дел Сергея Лаврова была достигнута договоренность о встрече глав российского и северокорейского государств. За день до этого Лавров пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию. Одним из возможных поводов для такого визита может стать Восточный экономический форум.

12 июня Ким Чен Ын провел историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом. По итогам двустороннего саммита был подписан документ о денуклеаризации Корейского полуострова. В Кремле высоко оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына. Путин заявил, что благодаря ей появились перспективы для мирного урегулирования ситуации с КНДР политико-дипломатическими средствами.

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