Матвиенко приехала к Ким Чен Ыну с посланием от Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Пхеньян и проводит встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

«Она сейчас в соответствии с графиком председателя Государственного совета находится на встрече с ним», — уточнил сенатор.

Российская делегация пробудет в столице Северной Кореи до 10 сентября. Матвиенко примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 70-й годовщины образования КНДР.

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Ранее глава Совфеда рассказывала, что передаст Ким Чен Ыну послание от президента Владимира Путина. «Президент России Владимир Путин поручил мне передать его послание, адресованное председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну», — приводило ее слова РИА Новости. Что именно сказано в сообщении, Матвиенко не уточняла.

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1 июня в ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и министра иностранных дел Сергея Лаврова была достигнута договоренность о встрече глав российского и северокорейского государств. За день до этого Лавров пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию. Одним из возможных поводов для такого визита может стать Восточный экономический форум. В середине июня Ким Чен Ын передал Путину личное послание.

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