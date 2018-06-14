Ким Чен Ын передал Путину личное послание

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал президенту России Владимиру Путину личное послание. Конверт с письмом отдал главе государства на встрече председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нам, сообщает в четверг, 14 июня, «Интерфакс».

«Я имею честь со всей почтительностью передать вам искренний привет от председателя Госсовета КНДР товарища Ким Чен Ына. Также для меня большая честь, пользуясь этим случаем, передать личное послание председателя Госсовета КНДР в ваш адрес», — сказал Ким Ён Нам.

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Путин в ответ подтвердил свое приглашение северокорейскому лидеру посетить Россию с визитом, отмечает РИА Новости. «В том числе, это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года», — сказал он. Президент добавил, что встречу можно организовать и без привязки к международным событиям.

12 июня лидер Северной Кореи провел первый двусторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом. Они подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Ким Чен Ын провозгласил курс на мир в новогодней речи. 1 января 2018 года он сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. После северокорейский лидер встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и дважды проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также в Пхеньян для переговоров прилетал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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