США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хотел бы добиться «крупного» ядерного разоружения Северной Кореи за два — два с половиной года. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме Время покажет Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?

При этом дипломат отметил, что США не намерены снимать санкции в отношении КНДР до полного ядерного разоружения этой страны. «Мы намерены добиться полной денуклеаризации», — пояснил он.

По словам главы Госдепа, Вашингтон полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын понимает срочность завершения этого процесса, «понимает, что он должен сделать это быстро», передает РИА Новости.

Первый в истории саммит США и Северной Кореи, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров хозяин Белого дома заявил, что он подписал «подробный документ» с КНДР, подчеркнув, что «очень быстро» начнется денуклеаризация Корейского полуострова. В частности, Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность денуклеаризации. При этом документ не содержит каких-либо деталей или подробностей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!