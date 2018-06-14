Мир
 
Последние новости
Власти определились с повышением НДС
Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев
Роскомнадзор предложил изменить код Telegram
Володин объявил о смерти Говорухина
Полная модель обвинила социальную сеть в теневых репрессиях
Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш
Разоблачитель допинга испугался ехать на чемпионат мира в Россию
Детдомовцам отдадут сложенные у «Зимней вишни» в память о погибших детях игрушки
Россиянам оставят дешевые сигареты
Названа самая красивая в мире футбольная болельщица
Новости партнеров

США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи

Перейти в «Мою Ленту»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хотел бы добиться «крупного» ядерного разоружения Северной Кореи за два — два с половиной года. Об этом сообщает Reuters.

При этом дипломат отметил, что США не намерены снимать санкции в отношении КНДР до полного ядерного разоружения этой страны. «Мы намерены добиться полной денуклеаризации», — пояснил он.

По словам главы Госдепа, Вашингтон полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын понимает срочность завершения этого процесса, «понимает, что он должен сделать это быстро», передает РИА Новости.

Первый в истории саммит США и Северной Кореи, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров хозяин Белого дома заявил, что он подписал «подробный документ» с КНДР, подчеркнув, что «очень быстро» начнется денуклеаризация Корейского полуострова. В частности, Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность денуклеаризации. При этом документ не содержит каких-либо деталей или подробностей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подсчитана стоимость встречи Трампа и Ким Чен Ына
Трамп похвастался решением главной проблемы Обамы
Трамп похвалил «забавного» Ким Чен Ына
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
05:48Сегодня

В Сербии попросили признать Крым

04:02Сегодня

Директор престижной школы полностью «облапал» ученицу на костылях и попал в суд

02:33Сегодня

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
19:2213 июня

ОЗХО подтвердила химатаку в сирийской Хаме

20:0013 июня

У мигранта в Германии нашли много высокотоксичного смертельного яда

04:29Сегодня

Трамп объяснил необходимость России в G7

Мир00:02 8 июня

Черный товар

Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
18:2713 июня

Французы нашли новое применение российских наемников

16:1613 июня

Российские «Панцири» помогут сирийцам против Израиля

01:10Сегодня

Турция захотела делать С-500

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
Назван главный недостаток россиян
В России дадут сгореть тысячам гектаров леса в целях экономии
Россиянин опубликовал герб России и попал под суд
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
В Сербии попросили признать Крым
США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
У мигранта в Германии нашли много высокотоксичного смертельного яда
Трамп объяснил необходимость России в G7
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Полтора десятка украинских областей останутся без газа
В центре Киева поселился цыганский табор
В Донбассе заметили ряженых украинских солдат
Савченко написала письмо Путину
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Россиянам оставят дешевые сигареты
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
В США закрыли «Теремок»
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Кудрин объявил о провале майских указов
Власти определились с повышением НДС
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Собянин пересадил гаишников на электромотоциклы
Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев
Доказано существование маловероятной эволюции
В США указали на «проблемы в Москве» из-за сирийского «Томагавка»
Названы причины аномального отупления человечества
Все материалы
Спорт
Скучно не будет
Чемпионат мира пришел в Россию. Вместе с ним — адское веселье
Названа самая красивая в мире футбольная болельщица
Сборная России по футболу обойдется без благословения церкви
Хулен ЛопетегиИспания уволила главного тренера
До старта чемпионата мира сутки? Не проблема!
Британские футболисты отказались от русского каравая
Китайского болельщика обокрали в Москве на миллион рублей
Клуб НХЛ отказался от Ковальчука из-за отношения к игрокам из России
Все материалы
Культура
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
«Отрыжка, порча воздуха и сдавленные вопли в подушку»
Как правильно пить дома в нижнем белье — практическое руководство
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
PornHub покажет секс-государство с БДСМ-парламентом и любовью в невесомости
Ольга Бузова потеряла голос
Раскрыты подробности приквела «Игры престолов»
Волосатая грудь звезды сериала «Полдарк» вызвала национальный спор
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В объявлении о пропаже кота разглядели оптическую иллюзию
Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Звезда реалити-шоу устроила бой с сотрудником отеля
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Основатель Guess ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах
Лубутен отвоевал красную подошву
Полная модель изощренно отомстила насмехавшимся над ней на пляже
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Сотрудник отеля рассказал о самых мерзких выходках постояльцев
Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет
Пенсионер ударил стюардессу и обозвал ее толстухой
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Американец спрятал фекалии в конверте и доказал свою опасность
Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш
В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро
Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Volkswagen Golf вернется в Россию по цене «Тигуана»
Появились фотографии новой BMW третьей серии
«АвтоВАЗ» отправит на сервис почти 39 тысяч Lada 4x4
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы