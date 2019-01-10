Президент Южной Кореи призвал Дональда Трампа и Ким Чен Ына встретиться снова

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ждет второй встречи президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает CNN.

«Второй саммит Северной Кореи и и США, который скоро состоится, и визит председателя Ким Чен Ына в Сеул станут поворотными моментами в укреплении мира на Корейском полуострове», — заявил Мун. Он подчеркнул, что Южная Корея «не ослабит защиту, пока не будет выполнено обещание о ядерном разоружении и не будет окончательно установлен мир».

Северокорейский лидер 10 января посетил с очередным деловым визитом председателя КНР Си Цзиньпина. На встрече он заявил, что КНДР планирует двигаться к денуклеаризации и надеется путем диалога с США прийти к результатам, которыми будет довольно международное сообщество.

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7 января сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран. Представители обеих сторон уже провели предварительную встречу, на которой обсудили основные организационные моменты. В числе альтернативных мест для проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи и пограничный пункт между Северной и Южной Кореей — Пханмунджом.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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