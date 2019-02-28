Северная Корея рассказала о страсти и решимости Трампа и Ким Чен Ына

Северная Корея рассказала о прошедшей встрече лидера страны Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. Сообщение было распространено Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) 28 февраля.

В нем говорится, что второй саммит глав государств начался 27 февраля «благодаря горячим страстям и предприимчивым усилиям, незаурядной решимости глав КНДР и США, намеренных положить конец порочному кругу конфронтации и вражды и откликнуться на наступившую впервые эпоху мира и процветания».

Отмечается, что в первый день мероприятия прошла «приятная чистосердечная беседа тет-а-тет глав двух стран и ужин».

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Как передает ЦТАК, северокорейский лидер надеялся на «замечательный результат переговоров, который обрадует всех».

«Недоверие и недоразумение, вражеские взгляды и старые практики пытались преградить наш путь вперед, но, сорвав и преодолев их все, мы снова продвигались навстречу и через 260 с лишним дней добрались до Ханоя, и этот период как никогда потребовал много страданий, усилий и терпения», — передает слова Ким Чен Ына агентство.

28 февраля стало известно, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына закончились на два часа раньше положенного времени. Стороны не пришли к договоренностям и не подписали совместного заявления по итогам встречи. Президент США отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении КНДР.

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