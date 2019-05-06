Песков отреагировал на заявление США о связи испытаний КНДР с Путиным

Не следует увязывать ракетные запуски КНДР с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 6 мая.

«Такая увязка абсолютно некорректна. Это можно заявить абсолютно однозначно», — сказал он.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что ракетные испытания Северной Кореи связаны с переговорами ее лидера и президента России.

4 мая стало известно о запуске КНДР нескольких «объектов» в сторону Японского моря.

До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После Пхеньян проинформировал об отказе от ядерных испытаний.

Ким Чен Ын посетил Россию в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом Владимиром Путиным. Стороны положительно оценили переговоры. Это был первый визит северокорейского лидера в Россию.

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