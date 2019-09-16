Ким Чен Ын позвал Трампа в Северную Корею

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа в Пхеньян. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

Отмечается, что приглашение содержалось в письме, которое было передано Трампу в августе. Кроме этого, в послании Ким Чен Ын предложил американскому лидеру возобновить переговоры двух стран.

О желании северокорейского лидера провести новый раунд переговоров американский президент сообщил еще в августе. По его словам, Ким направил ему «очень любезное» письмо.

Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое и закончилась на два часа раньше положенного времени. По его итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.

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