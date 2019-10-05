В США указали на «раболепие» Трампа перед Путиным

Бывшие сотрудники Белого дома были удивлены поведением президента США Дональда Трампа в ходе его первых телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным после вступления в должность в январе 2017 года. Об этом пишет The Washington Post.

По словам собеседников газеты, американский лидер разговаривал с российским президентом «заискивающе», с «раболепием».

Они также заметили, что Трамп пытался вести беседу на разные темы «без какой-либо ясности», в то время как Путин придерживался формального общения, в частности, поздравил коллегу с началом работы на посту главы государства.

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Один из источников издания подчеркнул, что в Белом доме не могли понять, почему президент США «так мило» общается с Путиным. Другой также сообщил, что Трамп пытался дать коллеге понять, что его своевременно не проинформировали о готовящейся беседе.

Газета, в свою очередь, отмечает, что глава США в целом «всегда приветливо» разговаривает с коллегами — в частности, с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

2 октября Путин заявил, что у них с Трампом установились доверительные деловые отношения. Российский лидер отметил, что близких контактов между ними никогда не было, но выразил надежду на улучшение отношений между странами.

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