Россия назвала условия для соглашения с США по ядерному оружию

Соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнуто только с учетом интересов России. Условия для заключения договора назвал замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы не получали от США никаких определенных предложений. [Если они хотят договора], это должна быть настоящая сделка, стоящее предложение», — заявил он. Рябков подчеркнул, что любой договор по ядерному оружию должен служить российским интересам национальной безопасности.

Замглавы ведомства добавил, что Вашингтон неоднократно нарушал международные соглашения, поэтому Москве также потребуется прозрачный механизм проверки.

8 июня США подтвердили, что существует договоренность о переговорах с Россией по стратегической стабильности. Точной даты и места не назвали, однако сообщалось, что на встрече будет присутствовать Китай.

США заявляли, что думают о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, который истекает в 2021 году, однако предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, которые не входят в нынешнее соглашение. Кроме того, Биллингсли заявил, что для продления договора Москва должна убедить Китай «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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