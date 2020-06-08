США подтвердили переговоры с Россией по ядерному оружию

США подтвердили переговоры с Россией по стратегической стабильности, сообщил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, сегодня, 8 июня, он договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Однако точной даты и места он не назвал.

Биллингсли также сообщил, что на переговоры был приглашен Китай. «Явится ли Китай и будет ли вести переговоры добросовестно?», — задался он вопросом.

Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, переговоры могут пройти 22 июня в Вене.

Ранее США заявили, что думают о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, который истекает в 2021 году, однако предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, которые не входят в нынешнее соглашение. Кроме того, Биллингсли заявил, что для продления договора Москва должна убедить Китай «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!