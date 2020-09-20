В России ответили на ультиматум США

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ответил на ультиматум, выдвинутый России специальным посланником Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Его слова передает РИА Новости.

Морозов подчеркнул, что для международных отношений язык ультиматумов не подходит, особенно в случае с Россией и США. Страны должны развивать договорную базу по ограничению вооружений, так как они несут ответственность за мировую безопасность, отметил он. «Поэтому рассматриваем такой подход неконструктивным, Россия не приемлет ультиматумов», — заключил он.

Ранее Маршалл Биллингсли в интервью газете «Коммерсант» заявил, что если Россия не примет предложения США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то после переизбрания Дональда Трампа на пост президента «плата за вход» повысится. Он добавил, что Соединенные Штаты не боятся возможного отказа российской стороны продлить действие ДСНВ.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.