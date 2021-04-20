На Украине пообещали перестать блокировать оппозиционные телеканалы

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью «РБК-Украина» пообещал более не блокировать оппозиционные телеканалы, но сосредоточиться на борьбе с российскими медиа.

По его словам, решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в отношении каналов Newsone, 112 и ZIK носило исключительный характер и было связано с деятельностью главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. «Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по отношению к другим каналам. Важно действовать в легальном поле», — сказал Ткаченко.

Он отметил, что сейчас для страны более актуальным является вопрос о противодействии российским СМИ, и власти не перестанут искать новые способы ограничить их присутствие в онлайн-среде. «(Они) присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос более актуальный», — добавил министр.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Позже ограничения распространили на председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России.