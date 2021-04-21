Зеленский ввел санкции против двух российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против двух российских компаний сроком на три года. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В перечне организаций, в отношении которых введены ограничения, упоминаются две российские компании: строительная компания «Дорлидер» и ООО «Гранит-001». Таким образом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года о введении санкций. Кроме того, ограничения вводятся в отношении 93 украинских компаний.

В начале апреля Владимир Зеленский ввел санкции в отношении десятка украинских, российских и других иностранных компаний. Из российских организаций в списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка», где проходят ремонт военные корабли, и другие крупные предприятия, специализирующиеся в сфере логистики, грузоперевозок или производства спецтехники.